RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2143214421452146

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:41

zРадио
сейчас стопы выносят каждые 2 дня, вообще нет в них смысла с такой ситуацией
spacemachine
 
Повідомлень: 63
З нами з: 27.06.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:48

ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?
Зображення
spacemachine
 
Повідомлень: 63
З нами з: 27.06.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:21

  spacemachine написав:ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?

альту ще попіддрочуть... :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28959
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1981 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.
airmax78
 
Повідомлень: 37130
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4450 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2143214421452146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, vitaliian, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7087, 7088, 7089
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70886 195646188
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 00:48
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1711894
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (719)
03.01.2021 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.