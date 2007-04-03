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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:41
zРадио
сейчас стопы выносят каждые 2 дня, вообще нет в них смысла с такой ситуацией
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spacemachine
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:48
ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?
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spacemachine
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:21
spacemachine написав:
ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?
альту ще попіддрочуть...
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Козак-характерник
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:47
Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.
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airmax78
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