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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2143214421452146

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:41

zРадио
сейчас стопы выносят каждые 2 дня, вообще нет в них смысла с такой ситуацией
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:48

ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?
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spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:21

  spacemachine написав:ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?

альту ще попіддрочуть... :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:55

  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.


Ты рофлишь, или серьезно?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.


Ты рофлишь, или серьезно?

Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы.
Поэтому и думаю, что это только начало.
Хотя,конечно, безумие какое-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня из альты выросли в основном монеты, которые поддерживает PayPal, это: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Возможно все таки пользователи PayPal являются движущей силой пампа.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:56

  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.

Вот когда все, вот прямо все будут уверены в том, что полетит дальше, что 27-30-32 больше не будет никогда, будут жалеть, что не закупились - вот именно тогда и случиться серьезный откат.
Имхо, 3500 уже не увидим никогда, а вот 10000 можем вполне.
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 02:01

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.


Ты рофлишь, или серьезно?

Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы.
Поэтому и думаю, что это только начало.
Хотя,конечно, безумие какое-то.


Та не, то ты не помнишь уже. С 600 ходили на 1100 с откатом ниже 800, затем на 3000 с откатом ниже 2000, затем на 4800 с откатом ниже 3000, затем на 8400 с откатом ниже 6000. Дальше смысла перечислять нет, потому что ниже 6000 возвращались и в 2018-м, и в 2019-м, и даже в 2020-м.
https://www.buybitcoinworldwide.com/price/

Не бывает роста без коррекций. Текущее ралли х3 просится на коррекцию на 22-23к, но вполне может быть и ре-тест 20к со сквизом к 15-18к. Однако, коррекции могут быть недлительными, потому что ажиотаж - лучше ставить ордера. Но и не сбрасываем со счетов коронакризис, который экономику ведет на W. Рынки то заливают баблом, но рука маркет-мейкера может и дрогнуть

PS: сейчас, вероятно, у нас динамика повторяет (похожа на) выделенный забег
zРадио
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