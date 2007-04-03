zРадио
сейчас стопы выносят каждые 2 дня, вообще нет в них смысла с такой ситуацией
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:41
zРадио
сейчас стопы выносят каждые 2 дня, вообще нет в них смысла с такой ситуацией
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:21
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:55
Додано: Нед 03 січ, 2021 01:09
Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы.
Поэтому и думаю, что это только начало.
Хотя,конечно, безумие какое-то.
Додано: Нед 03 січ, 2021 01:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сегодня из альты выросли в основном монеты, которые поддерживает PayPal, это: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Возможно все таки пользователи PayPal являются движущей силой пампа.
Додано: Нед 03 січ, 2021 01:56
Вот когда все, вот прямо все будут уверены в том, что полетит дальше, что 27-30-32 больше не будет никогда, будут жалеть, что не закупились - вот именно тогда и случиться серьезный откат.
Имхо, 3500 уже не увидим никогда, а вот 10000 можем вполне.
In HODL we trust
Додано: Нед 03 січ, 2021 02:01
Та не, то ты не помнишь уже. С 600 ходили на 1100 с откатом ниже 800, затем на 3000 с откатом ниже 2000, затем на 4800 с откатом ниже 3000, затем на 8400 с откатом ниже 6000. Дальше смысла перечислять нет, потому что ниже 6000 возвращались и в 2018-м, и в 2019-м, и даже в 2020-м.
Не бывает роста без коррекций. Текущее ралли х3 просится на коррекцию на 22-23к, но вполне может быть и ре-тест 20к со сквизом к 15-18к. Однако, коррекции могут быть недлительными, потому что ажиотаж - лучше ставить ордера. Но и не сбрасываем со счетов коронакризис, который экономику ведет на W. Рынки то заливают баблом, но рука маркет-мейкера может и дрогнуть
PS: сейчас, вероятно, у нас динамика повторяет (похожа на) выделенный забег
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