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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2144214521462147

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:32

  Zebra написав:Сегодня из альты выросли в основном монеты, которые поддерживает PayPal, это: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Возможно все таки пользователи PayPal являются движущей силой пампа.

Подставные конторы ФРС, значит, через него накручивают пирамиду.
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