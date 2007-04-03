До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
In HODL we trust
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:32
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