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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:13
До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
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Додано: Нед 03 січ, 2021 08:32
Zebra написав:
Сегодня из альты выросли в основном монеты, которые поддерживает PayPal, это: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Возможно все таки пользователи PayPal являются движущей силой пампа.
Подставные конторы ФРС, значит, через него накручивают пирамиду.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:54
spacemachine написав: airmax78 написав:
Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.
да у тебя же ФОМО
Двже не буду спорить. Тот случай, когда мне грустно от того, что я оказываюсь прав.
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