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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2144214521462147

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:54

  spacemachine написав:
  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.

да у тебя же ФОМО

Двже не буду спорить. Тот случай, когда мне грустно от того, что я оказываюсь прав.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Tegularius написав:До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?

15к-20к
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Tegularius написав:Дно вже було пройдено?

Дно? Вроде вверх идем а не вниз.

Короче - у людей тупо отбирают Биткоины. Как Манхэттен за стекляшки.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:53

да про 25-28 забудте ... если и приупадет то до 30 и вверх время затарится алькоинами особенно маленькими выстрелы будут очень высокими!! а к лету все взлетит!
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Kriptogedon написав:у людей тупо отбирают Биткоины

однозначно
в кого нерви шаткі - здасть за безцінок
а там і до півсоточки недалеко

однозначо намічається грандіозний ШУхЄр
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:02

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:07

  Козак-характерник написав:
  spacemachine написав:ну что, может ложный пробой и таки упадем на тест 20ки?

альту ще попіддрочуть... :)

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:13

жду реализации шутки про коррекцию битка на 1 млн грн
spacemachine
 
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