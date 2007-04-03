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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:13
До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
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Tegularius
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:54
spacemachine написав: airmax78 написав:
Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.
да у тебя же ФОМО
Двже не буду спорить. Тот случай, когда мне грустно от того, что я оказываюсь прав.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:48
Tegularius написав:
До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?
Нижче 2000, 3000-3249, чи не нижче 3500?
Дно вже було пройдено?
15к-20к
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Kriptogedon
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:45
Tegularius написав:
Дно вже було пройдено?
Дно? Вроде вверх идем а не вниз.
Короче - у людей тупо отбирают Биткоины. Как Манхэттен за стекляшки.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:53
да про 25-28 забудте ... если и приупадет то до 30 и вверх время затарится алькоинами особенно маленькими выстрелы будут очень высокими!! а к лету все взлетит!
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:53
Kriptogedon написав:
у людей тупо отбирают Биткоины
однозначно
в кого нерви шаткі - здасть за безцінок
а там і до півсоточки недалеко
однозначо намічається грандіозний ШУхЄр
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:02
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:07
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:13
жду реализации шутки про коррекцию битка на 1 млн грн
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spacemachine
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