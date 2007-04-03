airmax78 написав:Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы. Поэтому и думаю, что это только начало. Хотя,конечно, безумие какое-то.
Та не, то ты не помнишь уже. С 600 ходили на 1100 с откатом ниже 800, затем на 3000 с откатом ниже 2000, затем на 4800 с откатом ниже 3000, затем на 8400 с откатом ниже 6000. Дальше смысла перечислять нет, потому что ниже 6000 возвращались и в 2018-м, и в 2019-м, и даже в 2020-м. https://www.buybitcoinworldwide.com/price/
Не бывает роста без коррекций. Текущее ралли х3 просится на коррекцию на 22-23к, но вполне может быть и ре-тест 20к со сквизом к 15-18к. Однако, коррекции могут быть недлительными, потому что ажиотаж - лучше ставить ордера. Но и не сбрасываем со счетов коронакризис, который экономику ведет на W. Рынки то заливают баблом, но рука маркет-мейкера может и дрогнуть
PS: сейчас, вероятно, у нас динамика повторяет (похожа на) выделенный забег
Вопрос в другом, почему Вы считаете что инвесторы, в пользу битка не могут выйти с Акций, Индексов и включая спекулятивные акции, как акции Тесла и Акции конопли?
был рост акций и даже рост ЕВРО. Спекули могут выйти из акций и облигаций евро/доллар, потом зайдут в биток. Не значит что "все акции", а большая часть.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
airmax78 написав:Ребята, я че-то немножко теряюсь уже: на 27К я начал набирать позицию. Написал об этом. Надо мной начали смеяться. Кто-то предлагал открывать шорты на этом уровне. В т.ч. потому что я начал покупать. Типа 100% медвежий сигнал - проверено временем. Сейчас пробило 34К, а я все не могу понять как изменилась тональность тех кто предлагал посидеть подождать или того лучше - шортить.
Гроші твої, супермаксе! Нам то що? Купляй й надалі фішки казіно... На будь який смак і колір.