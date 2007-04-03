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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21462147214821492150>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:36

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы.
Поэтому и думаю, что это только начало.
Хотя,конечно, безумие какое-то.


Та не, то ты не помнишь уже. С 600 ходили на 1100 с откатом ниже 800, затем на 3000 с откатом ниже 2000, затем на 4800 с откатом ниже 3000, затем на 8400 с откатом ниже 6000. Дальше смысла перечислять нет, потому что ниже 6000 возвращались и в 2018-м, и в 2019-м, и даже в 2020-м.
https://www.buybitcoinworldwide.com/price/

Не бывает роста без коррекций. Текущее ралли х3 просится на коррекцию на 22-23к, но вполне может быть и ре-тест 20к со сквизом к 15-18к. Однако, коррекции могут быть недлительными, потому что ажиотаж - лучше ставить ордера. Но и не сбрасываем со счетов коронакризис, который экономику ведет на W. Рынки то заливают баблом, но рука маркет-мейкера может и дрогнуть

PS: сейчас, вероятно, у нас динамика повторяет (похожа на) выделенный забег


Вопрос в другом, почему Вы считаете что инвесторы, в пользу битка не могут выйти с Акций, Индексов и включая спекулятивные акции, как акции Тесла и Акции конопли?

был рост акций и даже рост ЕВРО. Спекули могут выйти из акций и облигаций евро/доллар, потом зайдут в биток. Не значит что "все акции", а большая часть.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:38

  Kriptogedon написав:
  Tegularius написав:Дно вже було пройдено?

Дно? Вроде вверх идем а не вниз.

Короче - у людей тупо отбирают Биткоины. Как Манхэттен за стекляшки.

Два поста подряд с диаметрально противоположным посылом: на 34-х "тупо отбирают биткоины за стекляшки", следующий пост: ждем коррекцию на 15-20К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче, понятно, что снова большинство оказалось неготово. Без позиций. И теперь начинаем придумывать почему у нас еще будет шанс позицию открыть.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 03 січ, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:42

  airmax78 написав:Ребята, я че-то немножко теряюсь уже: на 27К я начал набирать позицию. Написал об этом. Надо мной начали смеяться. Кто-то предлагал открывать шорты на этом уровне. В т.ч. потому что я начал покупать. Типа 100% медвежий сигнал - проверено временем. Сейчас пробило 34К, а я все не могу понять как изменилась тональность тех кто предлагал посидеть подождать или того лучше - шортить.

Гроші твої, супермаксе! :) Нам то що? Купляй й надалі фішки казіно... :wink: На будь який смак і колір. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:43

  airmax78 написав: Без позиций.

Хто сказав? :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:52

  airmax78 написав:Короче, понятно, что снова большинство оказалось неготово. Без позиций. И теперь начинаем придумывать почему у нас еще будет шанс позицию открыть.


а сколько вы вложили денег? вложили 1к, получили 3к. Можете купить мороженное. Или вы купили много?

Я хотел купить чтобы у меня был блокчен с кошельком, а не кошелек без блокчейна. Может я протупил, что не купил. Надо было просто комиссию заплатить.

Например, Карбо с 0.04 до 0.08 поднималась и падала раза 3-5 за 2020 год. Я бы мог сделать x3-x5 на алькоине. У Вас биткоин головного мозга?

Давайте, сделаем прогноз:

Куда войти после обвала Битка?
какие сейчас перспективные альткоины? Чтобы зафиксировать прибыть в битке и зайти в альткоин?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:54

Скажений Max збирається на місяць!

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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

О, ну все, пошел троллинг. Ну ОК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:59

  airmax78 написав:О, ну все, пошел троллинг. Ну ОК.

  spacemachine написав:
  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.

да у тебя же ФОМО

:)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:02

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много вчера ваших побрили?
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