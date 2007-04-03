zРадио написав:

airmax78 написав: Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы.

Поэтому и думаю, что это только начало.

Хотя,конечно, безумие какое-то. Абсолютно серьезно. Если проводить аналогию с 2017м, то стартовало с 1000 и 1000 в течение года уже никогда не было. Был провал до 4000 на каких-то плохих новостях из Китая, и его откупили в считанные часы.Поэтому и думаю, что это только начало.Хотя,конечно, безумие какое-то.

Та не, то ты не помнишь уже. С 600 ходили на 1100 с откатом ниже 800,, затем на 4800 с откатом ниже 3000, затем на 8400 с откатом ниже 6000. Дальше смысла перечислять нет, потому что ниже 6000 возвращались и в 2018-м, и в 2019-м, и даже в 2020-м.Не бывает роста без коррекций. Текущее ралли х3 просится на коррекцию на 22-23к, но вполне может быть и ре-тест 20к со сквизом к 15-18к. Однако, коррекции могут быть недлительными, потому что ажиотаж - лучше ставить ордера. Но и не сбрасываем со счетов коронакризис, который экономику ведет на W. Рынки то заливают баблом, но рука маркет-мейкера может и дрогнутьPS: сейчас, вероятно, у нас динамика повторяет (похожа на) выделенный забег