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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2147214821492150

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять таки, прут вверх сильно только монеты, которые продет PayPal - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:19

  Zebra написав:Опять таки, прут вверх сильно только монеты, которые продет PayPal - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.


не понял. Монеты которые можно купить через палку?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23

  airmax78 написав:
  spacemachine написав:
  airmax78 написав:Только слабый намек на откат и полетело дальше. Боюсь, что 27 мы больше не увидим никогда. Зря я не затарился по полной.

да у тебя же ФОМО

Двже не буду спорить. Тот случай, когда мне грустно от того, что я оказываюсь прав.


Помнишь притчу "и ты прав, и ты прав"? Так вот сейчас именно тот случай. Биткоин - долгосрочно дорожающий актив. Но очень волатильный - дорожает в безумно широком ценовом канале. Поэтому при рассудительных действиях (без FUD и FOMO) прав окажешься и ты, взяв за 27к на средне-длинный срок, и те, кто вкороткую откупят его дешевле, или вообще зашортят

PS: proftpd66, вспомни, о какой цене монеты шла речь в той нашей дискуссии - 700к. Для текущего 4-летнего цикла это перебор. Для следующего - возможно
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:25

  Zebra написав:Опять таки, прут вверх сильно только монеты, которые продет PayPal - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.


так а как эту инфу можно использовать?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:27

J

у меня есть инсайд, есть монеты можно купить 100.000.000 (100млн монет) и они потом вырастут.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:28

  J написав:
  Zebra написав:Опять таки, прут вверх сильно только монеты, которые продет PayPal - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.


так а как эту инфу можно использовать?

А никак, если не ошибаюсь, поставщиком монет для PayPal является Coinbase и там рекордные объемы торгов сегодня, значит все сходится - покупают хомячки с PayPal.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:28

  zРадио написав:PS: proftpd66, вспомни, о какой цене монеты шла речь в той нашей дискуссии - 700к. Для текущего 4-летнего цикла это перебор. Для следующего - возможно


если будет грубая спекуляция? если из акций/облигаций будут "тупо" выводить?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:31

Ҝарбо - наше всё. :mrgreen:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:36

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:PS: proftpd66, вспомни, о какой цене монеты шла речь в той нашей дискуссии - 700к. Для текущего 4-летнего цикла это перебор. Для следующего - возможно


если будет грубая спекуляция? если из акций/облигаций буду "тупо" выводить?


Так это уже есть - это то, что мы наблюдаем. Но всему есть разумные пределы. Посмотри историю роста цены на логарифмической шкале. Четко видно увеличение порядка с каждым халвингом. 2012-2015 гг - 10^3 (хай 1300), 2016-2019 - 10^4 (хай 19800). Сейчас идем на 10^5, хай может быть на 250к, ну 300к. Но 700к для нынешнего цикла - не верю. Может ведь быть и вообще не перехай, а недохай относительно 10^5. Повторюсь, ценовой канал широкий
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Последняя линия, в которую может теоретически упереться биток, дальше только космос.
По вершинам 2013 и 2017.

Зображення
Zebra
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