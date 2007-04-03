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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Опять таки, прут вверх сильно только монеты, которые продет PayPal - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:19
не понял. Монеты которые можно купить через палку?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23
Помнишь притчу "и ты прав, и ты прав"? Так вот сейчас именно тот случай. Биткоин - долгосрочно дорожающий актив. Но очень волатильный - дорожает в безумно широком ценовом канале. Поэтому при рассудительных действиях (без FUD и FOMO) прав окажешься и ты, взяв за 27к на средне-длинный срок, и те, кто вкороткую откупят его дешевле, или вообще зашортят
PS: proftpd66, вспомни, о какой цене монеты шла речь в той нашей дискуссии - 700к. Для текущего 4-летнего цикла это перебор. Для следующего - возможно
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:25
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:27
J
у меня есть инсайд, есть монеты можно купить 100.000.000 (100млн монет) и они потом вырастут.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:28
А никак, если не ошибаюсь, поставщиком монет для PayPal является Coinbase и там рекордные объемы торгов сегодня, значит все сходится - покупают хомячки с PayPal.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:28
если будет грубая спекуляция? если из акций/облигаций будут "тупо" выводить?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:31
Ҝарбо - наше всё.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:36
Так это уже есть - это то, что мы наблюдаем. Но всему есть разумные пределы. Посмотри историю роста цены на логарифмической шкале. Четко видно увеличение порядка с каждым халвингом. 2012-2015 гг - 10^3 (хай 1300), 2016-2019 - 10^4 (хай 19800). Сейчас идем на 10^5, хай может быть на 250к, ну 300к. Но 700к для нынешнего цикла - не верю. Может ведь быть и вообще не перехай, а недохай относительно 10^5. Повторюсь, ценовой канал широкий
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Последняя линия, в которую может теоретически упереться биток, дальше только космос.
По вершинам 2013 и 2017.
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