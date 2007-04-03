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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:53
proftpd66 написав:
Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.
я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.
Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$
Ваш бетховен отдыхает
Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 14:56
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.
я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.
Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$
Ваш бетховен отдыхает
Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.
встречный вопрос:
кому он нах нужен был когда стоял 0.00004$ и потом стоял 2$?
могу познакомит с ребятами, которые, сейчас новую крипту подняли. Там 100 млн монет можешь купить.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 03 січ, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 14:58
Zebra написав:
Последняя линия, в которую может теоретически упереться биток, дальше только космос.
По вершинам 2013 и 2017.
як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?
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greenozon
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:02
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.
я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.
Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$
Ваш бетховен отдыхает
Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.
ты торговал с Тараканом под Одессой контейнерами. Зачем тебе банками рассчитыватся? рассчитывайся карбо.
Поставь Автоматы-терминалы, которые, гривной будут пополнять карбо.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 03 січ, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP
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Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:03
greenozon написав:
як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?
Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.
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Zebra
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:05
Похоже, что финал по деду близок. Кто бы там ни был, хомяки или институционалы, они скоро закончатся.
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phantom_systems
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:08
Zebra написав: greenozon написав:
як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?
Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.
Ну и что? Почему мы должны привязываться к капитализации наличного доллара?
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airmax78
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:10
phantom_systems написав:
Похоже, что финал по деду близок. Кто бы там ни был, хомяки или институционалы, они скоро закончатся.
Пока только хомяки: какие институционалы в выходные? Но я думаю, что и этот аргумент уже не работает.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:12
Zebra написав: greenozon написав:
як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?
Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.
Але якщо навіть уявити на хвилинку уявну типу привязаність бітка до доларів,
скільи по вашому в рік ФРС + тезер друкує макулатурки?
ТРІЛЛІОНИ єтіть!
за 2-3 роки це будуть десятки трілліонів, тому... все можливо. вважаю
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:21
proftpd66 написав: proftpd66 написав:Давайте, сделаем прогноз:Куда войти после обвала Битка?
какие сейчас перспективные альткоины? Чтобы зафиксировать прибыть в битке и зайти в альткоин?
Это обсудим? интересно?
не интересно?Zebra
?
Номер SIP
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Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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