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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2149215021512152>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:53

  proftpd66 написав:Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.

я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.

Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$

Ваш бетховен отдыхает :)

Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:56

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.

я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.

Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$

Ваш бетховен отдыхает :)

Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.


встречный вопрос:
кому он нах нужен был когда стоял 0.00004$ и потом стоял 2$?

могу познакомит с ребятами, которые, сейчас новую крипту подняли. Там 100 млн монет можешь купить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:58

  Zebra написав:Последняя линия, в которую может теоретически упереться биток, дальше только космос.
По вершинам 2013 и 2017.

Зображення


як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:02

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.

я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.

Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$

Ваш бетховен отдыхает :)

Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.


ты торговал с Тараканом под Одессой контейнерами. Зачем тебе банками рассчитыватся? рассчитывайся карбо.

Поставь Автоматы-терминалы, которые, гривной будут пополнять карбо.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:03

  greenozon написав:як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?

Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:05

Похоже, что финал по деду близок. Кто бы там ни был, хомяки или институционалы, они скоро закончатся.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:08

  Zebra написав:
  greenozon написав:як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?

Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.

Ну и что? Почему мы должны привязываться к капитализации наличного доллара?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:10

  phantom_systems написав:Похоже, что финал по деду близок. Кто бы там ни был, хомяки или институционалы, они скоро закончатся.

Пока только хомяки: какие институционалы в выходные? Но я думаю, что и этот аргумент уже не работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:12

  Zebra написав:
  greenozon написав:як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?

Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.


Але якщо навіть уявити на хвилинку уявну типу привязаність бітка до доларів,
скільи по вашому в рік ФРС + тезер друкує макулатурки?

ТРІЛЛІОНИ єтіть!
за 2-3 роки це будуть десятки трілліонів, тому... все можливо. вважаю
:?: :!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:21

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Давайте, сделаем прогноз:

Куда войти после обвала Битка?
какие сейчас перспективные альткоины? Чтобы зафиксировать прибыть в битке и зайти в альткоин?


Это обсудим? интересно?


не интересно?

Zebra
?
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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