а если в Швеции наличными никто не пользуется
то как тут быть?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:35
Чтоб оценить масштабы пузыря.
Вон Amazon или Apple пока не могут преодолеть планку капитализации наличного американского доллара, и тем и другим пользуются миллиарды людей. А биткоином, что миллиард человек пользуется?
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
на график глянь - так растет Биток. Два шага вперед - шаг назад. Тут много тактиков но нет стратегов. Никто не предсказывал 20-ку - а она была. После отката тем более уверяли что 20-ки больше не будет никогда. А что мы видим?!
Все во власти Манипулятора - вот это и есть стратегия - понять его тактику)) Он (они если угодно) управляет на данный момент, а не институционалы и прочие хомяки.. Время хомяков придет когда Биток вырвется в такие объемы, что никто уже не сможет так его шатать, а только Рынок. Потому и ТА не работает, как того хотелось бы многим. Начиная с 2013 по 2017 на BTC-e (WEX) те кто трейдил постоянно глумились с пришедших (С форекса?) новичков, которые жаловались что ТА не работает! "Это крипта сынок, забудь свои навыки в ТА" ржали они. Козак не даст соврать если был в то время.
Я ни черта в этом всем не понимаю, я простой майнер и вся крипта у меня не купленная на школьные завтраки (деньги), но я постоянно вижу, что они были правы, а не те кто пытался в ТА. Потому и Илья блестяще дает анализ.. прошедшего.)) А с будущим дальше пару дней у него очень туго))
никто вам не хочет давать советы просто потому, что совесть не позволяет советовать купить на данном этапе - может же и обвалиться и что тогда вы скажете? Проще предостеречь от потери поэтому и говорят "входить рискованно!". Они умеют играть на волнах но ни вы ни я этого не умеем. Тут советами не обойдешься. Это искусство. Они умеют и тоже иногда попадают в минуса. И тоже не хотят в долгосрок. Только Козак наверное в иксы играет.))
Но есть одна железная примета - если я вышел ( а я вышел, сначала частью на 28, потом на 32) значит рост будет))) До 40-45. Иначе янелох, если после 35 возврат. А я лох, я знаю))) У меня вся жизнь - история упущенных возможностей))
ПС. И да - к тому времени как БТС нарастит капитал якобы недоступный для смертного - он сосредоточится в одних руках на 99.98% и снова Манипуль окажется при делах!
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:43
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Один урок нужно извлечь из всего этого. Не бывает ракет в дно. Бывает спуск на парашютах до следующего запуска.
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:47
Kriptogedon
Все верно, я тоже выходил на 27, 32. Такой сумасшедший рост без коррекции означает только одно, такое же быстрое вертикальное падение.
Но хотя бы 0.01 битка на счету нужно держать, не продавая не при каких обстоятельствах. Мало ли как жизнь обернется в будущем. Сейчас это 340уе, а в будущем может быть целое состояние
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:52
Жаль спуски длятся 3-4 года. Но процесс вытряхивания монет у ходлеров по дешевке не может быть априори быстрый.
Многие кричали, что биткоин скам и пирамида рухнет. И они же теперь покупают выше 30к, попадая в ловушку и становясь в лучшем случае держателями монет на ближайшие 3-4 года.
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:55
Соглашусь. Объемы торгов сейчас рекордные - это верный признак, что лохам напаривают в массовом порядке монеты.
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