Додано: Нед 03 січ, 2021 15:39

airmax78 написав: Два поста подряд с диаметрально противоположным посылом: на 34-х "тупо отбирают биткоины за стекляшки", следующий пост: ждем коррекцию на 15-20К. Два поста подряд с диаметрально противоположным посылом: на 34-х "тупо отбирают биткоины за стекляшки", следующий пост: ждем коррекцию на 15-20К.

airmax78 написав: О, ну все, пошел троллинг. О, ну все, пошел троллинг.

на график глянь - так растет Биток. Два шага вперед - шаг назад. Тут много тактиков но нет стратегов. Никто не предсказывал 20-ку - а она была. После отката тем более уверяли что 20-ки больше не будет никогда. А что мы видим?!Все во власти Манипулятора - вот это и есть стратегия - понять его тактику)) Он (они если угодно) управляет на данный момент, а не институционалы и прочие хомяки.. Время хомяков придет когда Биток вырвется в такие объемы, что никто уже не сможет так его шатать, а только Рынок. Потому и ТА не работает, как того хотелось бы многим. Начиная с 2013 по 2017 на BTC-e (WEX) те кто трейдил постоянно глумились с пришедших (С форекса?) новичков, которые жаловались что ТА не работает! "Это крипта сынок, забудь свои навыки в ТА" ржали они. Козак не даст соврать если был в то время.Я ни черта в этом всем не понимаю, я простой майнер и вся крипта у меня не купленная на школьные завтраки (деньги), но я постоянно вижу, что они были правы, а не те кто пытался в ТА. Потому и Илья блестяще дает анализ.. прошедшего.)) А с будущим дальше пару дней у него очень туго))никто вам не хочет давать советы просто потому, что совесть не позволяет советовать купить на данном этапе - может же и обвалиться и что тогда вы скажете? Проще предостеречь от потери поэтому и говорят "входить рискованно!". Они умеют играть на волнах но ни вы ни я этого не умеем. Тут советами не обойдешься. Это искусство. Они умеют и тоже иногда попадают в минуса. И тоже не хотят в долгосрок. Только Козак наверное в иксы играет.))Но есть одна железная примета - если я вышел ( а я вышел, сначала частью на 28, потом на 32) значит рост будет))) До 40-45. Иначе янелох, если после 35 возврат. А я лох, я знаю))) У меня вся жизнь - история упущенных возможностей))ПС. И да - к тому времени как БТС нарастит капитал якобы недоступный для смертного - он сосредоточится в одних руках на 99.98% и снова Манипуль окажется при делах!