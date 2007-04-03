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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:22
пишите пишите но за цифрой будущее ... через год два 34 тыс будет казаться смешной ценой за него, сам беру альту по любой сейчас цене!
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:27
О чем спор? Никакого рынка нет. Есть только отбор денег. Все рисуется. Торгуют воздухом. Деривативы превратили тему в чистое казино. От этого нужно плясать. Кто в теме, тот понимает как можно заработать в этом обдолбанном казино...
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:32
почему нельзя дифференцироваться? купить разное по маленькому?
мы масштабируемся. И конопляшки купить со временем надо.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:33
По всей видимости, капитализация биткоина имеет мало общего с платежным долларом. А сам он (биткоин) все дальше отходит от средства платежа к средству накопления и хеджирования эмиссионых рисков.
Почему hbbgaf ворчит - биткоин теснит золото. С тем объемом денежных вливаний, которые сегодня делают ЦБ, оно должно было взлететь гораздо выше. Фактически, золото и не растет - импульс ему был дан в апреле 2019-го с внедрением Базель-3, а не в марте 2020-го с началом работы печатных станков. Биток же, напротив, после халвинга активно поглощает ликвидность с рынков.
Капитализация золота - порядка 12 трлн долларов. Биткоин вряд ли откусит часть этого пирога и обесценит желтый металл. Но точно будет откусывать долю новых денег, направляемых в инструменты резервирования. Возможно, немалую.
А на их объемах капа в 2 и даже 5 трлн долларов не выглядит безумной. Плюс, реальных денег для надувания пузырей требутся во много крат меньше - подавляюще большиство "ранних" биткоинов обездвижены. Проторговывается максимум пара миллионов
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:37
Акции на фондовых биржах тоже не 100% торгуются, там малая часть крутится, остальное по домохозяйствам раскидано, в частных руках в качестве контрольных пакетов акций и т.п.
Тот же Маск или Безос свои акции на фондовом рынке не прокручивают.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:41
Пример #3
Карбованец, можно было взять по 0.034$ от Мая к Июню. И продать по 0.075$-0.09$
3-крастность. Можно было. это, еще даже повторить 2-3 раза.
итого 9-12 кратность.
но для справедливости 3-кратность более реальная.
Ты все бетхлохвишь
Жду троллинг от ув. J
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:42
Да. Там тоже капа дутая. Но ликвидность такая, что можно сбросить и пару процентов без большого ущерба для цены. Пару процентов монетарной массы биткоина - это 350-400 тыс. Такие объемы не сливались даже в 2018-м на медвежьем рынке. Я допускаю, что бОльшая часть ранних биткоинов либо утрачена, либо находится в руках очень крупного капитала, скупившего его на внебиржевом рынке
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:43
количество твитов о битке на историческом максимуме, может все только начинается?
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:46
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:48
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
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