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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2150215121522153

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:22

пишите пишите но за цифрой будущее ... через год два 34 тыс будет казаться смешной ценой за него, сам беру альту по любой сейчас цене!
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:27

О чем спор? Никакого рынка нет. Есть только отбор денег. Все рисуется. Торгуют воздухом. Деривативы превратили тему в чистое казино. От этого нужно плясать. Кто в теме, тот понимает как можно заработать в этом обдолбанном казино... :wink:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:32

  Козак-характерник написав:О чем спор? Никакого рынка нет. Есть только отбор денег. Все рисуется. Торгуют воздухом. Деривативы превратили тему в чистое казино. От этого нужно плясать. Кто в теме, тот понимает как можно заработать в этом обдолбанном казино... :wink:



почему нельзя дифференцироваться? купить разное по маленькому?

мы масштабируемся. И конопляшки купить со временем надо.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:33

  Zebra написав:
  greenozon написав:як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?

Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.


По всей видимости, капитализация биткоина имеет мало общего с платежным долларом. А сам он (биткоин) все дальше отходит от средства платежа к средству накопления и хеджирования эмиссионых рисков.

Почему hbbgaf ворчит - биткоин теснит золото. С тем объемом денежных вливаний, которые сегодня делают ЦБ, оно должно было взлететь гораздо выше. Фактически, золото и не растет - импульс ему был дан в апреле 2019-го с внедрением Базель-3, а не в марте 2020-го с началом работы печатных станков. Биток же, напротив, после халвинга активно поглощает ликвидность с рынков.

Капитализация золота - порядка 12 трлн долларов. Биткоин вряд ли откусит часть этого пирога и обесценит желтый металл. Но точно будет откусывать долю новых денег, направляемых в инструменты резервирования. Возможно, немалую.

А на их объемах капа в 2 и даже 5 трлн долларов не выглядит безумной. Плюс, реальных денег для надувания пузырей требутся во много крат меньше - подавляюще большиство "ранних" биткоинов обездвижены. Проторговывается максимум пара миллионов
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:37

  zРадио написав:Плюс, реальных денег для надувания пузырей требутся во много крат меньше - подавляюще большиство "ранних" биткоинов обездвижены. Проторговывается максимум пара миллионов

Акции на фондовых биржах тоже не 100% торгуются, там малая часть крутится, остальное по домохозяйствам раскидано, в частных руках в качестве контрольных пакетов акций и т.п.
Тот же Маск или Безос свои акции на фондовом рынке не прокручивают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:41

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Сообщение без троллинга. Или можешь меня потроллить.

я купил 11000 монет карбованца, и еще хочу купить 30000 монет.

Жду курс x50
из 1к$ будет 50к$

Ваш бетховен отдыхает :)

Я же тебя спросил: кому он нах нужен? Ты не ответил.



Пример #3

Карбованец, можно было взять по 0.034$ от Мая к Июню. И продать по 0.075$-0.09$

3-крастность. Можно было. это, еще даже повторить 2-3 раза.

итого 9-12 кратность.

но для справедливости 3-кратность более реальная.

Ты все бетхлохвишь :lol:

Жду троллинг от ув. J

Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 03 січ, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:42

  Zebra написав:Акции на фондовых биржах тоже не 100% торгуются, там малая часть крутится, остальное по домохозяйствам раскидано, в частных руках в качестве контрольных пакетов акций и т.п.
Тот же Маск или Безос свои акции на фондовом рынке не прокручивают.


Да. Там тоже капа дутая. Но ликвидность такая, что можно сбросить и пару процентов без большого ущерба для цены. Пару процентов монетарной массы биткоина - это 350-400 тыс. Такие объемы не сливались даже в 2018-м на медвежьем рынке. Я допускаю, что бОльшая часть ранних биткоинов либо утрачена, либо находится в руках очень крупного капитала, скупившего его на внебиржевом рынке
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:43

количество твитов о битке на историческом максимуме, может все только начинается?
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:46

Карбованец популярнее Немецкого :lol:

Зображення
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:48

https://ic.pics.livejournal.com/bobik_5 ... 29_900.jpgЗображення
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