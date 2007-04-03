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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2152215321542155>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:52

Зображення

Зображення

Зображення
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:01

  Козак-характерник написав:казино... :wink:

на Куне USDT сегодня по 13 грн продавали
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:06

  J написав:
  Козак-характерник написав:казино... :wink:

на Куне USDT сегодня по 13 грн продавали


какую биржу вы смотрите?

тут я вижу без изменений:
https://ru.investing.com/crypto/tether/usdt-usd
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:11

Зображення
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13

  proftpd66 написав:
  J написав:
  Козак-характерник написав:казино... :wink:

на Куне USDT сегодня по 13 грн продавали


какую биржу вы смотрите?

тут я вижу без изменений:
https://ru.investing.com/crypto/tether/usdt-usd

https://kuna.io/markets/usdtuah
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Patr1ot написав:Но хотя бы 0.01 битка на счету нужно держать

Да, потому откупил взад с утра 0,015.
  Zebra написав:Я предсказывал, что в сторону 20-ки биток метит, но чтоб вот так взлететь...

Я про то время, когда непосредственно после 20-ки начали топтать курсы сильно ниже 10К. В 2018. Ноябрь.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:14

  Kriptogedon написав:Я про то время, когда непосредственно после 20-ки начали топтать курсы сильно ниже 10К. В 2018. Ноябрь.

Тогда я предсказывал что биток упадет до 3к-4к, за что мне и медальку дали)))
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:18

  Zebra написав:https://kuna.io/markets/usdtuah

ахаха
только запостил
сразу курс +6%
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:21

  J написав:
  Zebra написав:https://kuna.io/markets/usdtuah

ахаха
только запостил
сразу курс +6%


https://kuna.io/markets/usdtusd?r=kunaid-rudeano3m5vb

просто, кто-то купил и продал крупные суммы
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:22

  Козак-характерник написав: Кто в теме, тот понимает как можно заработать в этом обдолбанном казино... :wink:

Давай будешь учить
дадут зп мы по 10$ скинемся
J
 
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