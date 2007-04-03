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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:52
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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2
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:01
Козак-характерник написав:
казино...
на Куне USDT сегодня по 13 грн продавали
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J
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:06
J написав: Козак-характерник написав:
казино...
на Куне USDT сегодня по 13 грн продавали
какую биржу вы смотрите?
тут я вижу без изменений:https://ru.investing.com/crypto/tether/usdt-usd
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4054
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 220 раз.
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2
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:11
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4054
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 316 раз.
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2
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13
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Zebra
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1
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:13
Patr1ot написав:
Но хотя бы 0.01 битка на счету нужно держать
Да, потому откупил взад с утра 0,015.
Zebra написав:
Я предсказывал, что в сторону 20-ки биток метит, но чтоб вот так взлететь...
Я про то время, когда непосредственно после 20-ки начали топтать курсы сильно ниже 10К. В 2018. Ноябрь.
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Kriptogedon
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:14
Kriptogedon написав:
Я про то время, когда непосредственно после 20-ки начали топтать курсы сильно ниже 10К. В 2018. Ноябрь.
Тогда я предсказывал что биток упадет до 3к-4к, за что мне и медальку дали)))
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Zebra
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- Подякували: 1681 раз.
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1
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:18
ахаха
только запостил
сразу курс +6%
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J
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:21
https://kuna.io/markets/usdtusd?r=kunaid-rudeano3m5vb
J написав:
ахаха
только запостил
сразу курс +6%
просто, кто-то купил и продал крупные суммы
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
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2
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:22
Козак-характерник написав:
Кто в теме, тот понимает как можно заработать в этом обдолбанном казино...
Давай будешь учить
дадут зп мы по 10$ скинемся
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J
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- Подякували: 242 раз.
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