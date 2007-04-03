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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2152215321542155

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:за что мне и медальку дали)))
выпросил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Тогда я предсказывал что биток упадет до 3к-4к

О чем и речь. Про 20К тогда все вспоминали как про наваждение.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ща эфир $1000 пробьет
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:34

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?

Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.


По всей видимости, капитализация биткоина имеет мало общего с платежным долларом. А сам он (биткоин) все дальше отходит от средства платежа к средству накопления и хеджирования эмиссионых рисков.

Почему hbbgaf ворчит - биткоин теснит золото. С тем объемом денежных вливаний, которые сегодня делают ЦБ, оно должно было взлететь гораздо выше. Фактически, золото и не растет - импульс ему был дан в апреле 2019-го с внедрением Базель-3, а не в марте 2020-го с началом работы печатных станков. Биток же, напротив, после халвинга активно поглощает ликвидность с рынков.

Капитализация золота - порядка 12 трлн долларов. Биткоин вряд ли откусит часть этого пирога и обесценит желтый металл. Но точно будет откусывать долю новых денег, направляемых в инструменты резервирования. Возможно, немалую.

А на их объемах капа в 2 и даже 5 трлн долларов не выглядит безумной. Плюс, реальных денег для надувания пузырей требутся во много крат меньше - подавляюще большиство "ранних" биткоинов обездвижены. Проторговывается максимум пара миллионов

Мы говорим о пустом месте - биткоин - это не товар, который имеет ценность сам по себе, это всего лишь непонятно кем созданный цифровой код, поэтому его нельзя сравнивать с золотом. Пытаются это делать мошенники из ФРС, которые, похоже, его и создали для своей наживы, манипулирования, чтоб отвадить покупателей от золота и в нужный момент стерилизовать лишние деньги поверивших в вечный рост финансовой пирамиды. Поэтому и пошла трескотня сначала о "цифровом золоте", а теперь, что это лучше золота.
Подавляюще большиство "ранних" биткоинов обездвижены, а золото, вы считаете, сейчас все в движении, все добытое за всю историю человечества?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:38

  Zebra написав:Ща эфир $1000 пробьет


эфир тоже через PayPal?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:39

  proftpd66 написав:Кроме того, был выход из евро. Был скачек с 1.23 до 1.20

Это видно чтобы был редкий выход денег .

Такое было? Я думал, то глюк на инвестинге, в выходные же валютные пары не торгуются.
Если и было, то опять в пользу американцев, сперва же бакс покупают, опять видно, откуда ноги растут.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:39

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Ща эфир $1000 пробьет


эфир тоже через PayPal?

Да, лидеры роста - монеты торгуемые на PayPal. Именно пользователи PayPal и устроили этот атракцион невиданной щедростию
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:41

  phantom_systems написав:Похоже, что финал по деду близок. Кто бы там ни был, хомяки или институционалы, они скоро закончатся.

Если это ФРС в сговоре с дружбанами Трампа, то они могли бы закончиться только с приходом Байдена, который попытается навести порядок. Но это если они совсем решили пустить всю финансовую систему вразнос, если нет, то на днях должен быть откат раза в 2, а с февраля поход к справедливой стоимости - 0.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:58

  hxbbgaf написав:
  phantom_systems написав:Похоже, что финал по деду близок. Кто бы там ни был, хомяки или институционалы, они скоро закончатся.

Если это ФРС в сговоре с дружбанами Трампа, то они могли бы закончиться только с приходом Байдена, который попытается навести порядок. Но это если они совсем решили пустить всю финансовую систему вразнос, если нет, то на днях должен быть откат раза в 2, а с февраля поход к справедливой стоимости - 0.


andrein
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