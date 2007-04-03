zРадио написав:

Zebra написав: greenozon написав: як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К? як буде виглядати ваша логарифміка, якщо за 2-3 роки курс буде 340К-500К?

Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах. Якщо буде курс навіть 100к, то біткоїн посуне по капіталізації готівковий американський доллар, який широко поширений по всьому світу, особливо в третіх країнах.

По всей видимости, капитализация биткоина имеет мало общего с платежным долларом. А сам он (биткоин) все дальше отходит от средства платежа к средству накопления и хеджирования эмиссионых рисков.Почемуворчит - биткоин теснит золото. С тем объемом денежных вливаний, которые сегодня делают ЦБ, оно должно было взлететь гораздо выше. Фактически, золото и не растет - импульс ему был дан в апреле 2019-го с внедрением Базель-3, а не в марте 2020-го с началом работы печатных станков. Биток же, напротив, после халвинга активно поглощает ликвидность с рынков.Капитализация золота - порядка 12 трлн долларов. Биткоин вряд ли откусит часть этого пирога и обесценит желтый металл. Но точно будет откусывать долю новых денег, направляемых в инструменты резервирования. Возможно, немалую.А на их объемах капа в 2 и даже 5 трлн долларов не выглядит безумной. Плюс, реальных денег для надувания пузырей требутся во много крат меньше - подавляюще большиство "ранних" биткоинов обездвижены. Проторговывается максимум пара миллионов