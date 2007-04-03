Додано: Нед 03 січ, 2021 19:47

hxbbgaf написав: Мы говорим о пустом месте - биткоин - это не товар, который имеет ценность сам по себе, это всего лишь непонятно кем созданный цифровой код, поэтому его нельзя сравнивать с золотом.

Мы говорим о пустом месте - биткоин - это не товар, который имеет ценность сам по себе, это всего лишь непонятно кем созданный цифровой код, поэтому его нельзя сравнивать с золотом.

hxbbgaf написав: Пытаются это делать мошенники из ФРС, которые, похоже, его и создали для своей наживы, манипулирования, чтоб отвадить покупателей от золота и в нужный момент стерилизовать лишние деньги поверивших в вечный рост финансовой пирамиды.

Пытаются это делать мошенники из ФРС, которые, похоже, его и создали для своей наживы, манипулирования, чтоб отвадить покупателей от золота и в нужный момент стерилизовать лишние деньги поверивших в вечный рост финансовой пирамиды.

hxbbgaf написав: Поэтому и пошла трескотня сначала о "цифровом золоте", а теперь, что это лучше золота.

Поэтому и пошла трескотня сначала о "цифровом золоте", а теперь, что это лучше золота.

А беспоставочные фьючерсы - товар? Знаете, сколько из них прикидываются реальным золотом?И что такое золото, чтобы иметь премиальную ценность? Верно - дефицит, и не более того! Как, к слову, и биткоин, которого не хватит даже на 0,3 на каждого долларового миллионера в мире."Мошенники из ФРС" смогли заменить золото долларом. Я правильно понял мысль, что следующий этап - это замена доллара биткоином? Тут есть 2 вопроса - 1) зачем заменять то, что полностью контролируешь тем, что полностью не контролируешь, и 2) где в этом всем место золоту?Эмиссия биткоина уже ниже, чем годовая добыча золота к его запасам. Поэтому с позиции сохранения стоимости - да, лучше. Об удобстве хранения, логистики и монетизации вообще говорить нечего. Но вы так не тревожьтесь, золото - проверенный временем консервативный актив, который сохранит популярность. Но так называемых new money будет получать все меньшеPS: кстати, сегодня биткоин - именинник. 3 января 2009-го Сатоши Накамото запустил сеть и сгенерировал первый блок