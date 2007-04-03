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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2154215521562157>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:47

  hxbbgaf написав:Мы говорим о пустом месте - биткоин - это не товар, который имеет ценность сам по себе, это всего лишь непонятно кем созданный цифровой код, поэтому его нельзя сравнивать с золотом.


А беспоставочные фьючерсы - товар? Знаете, сколько из них прикидываются реальным золотом? :mrgreen: И что такое золото, чтобы иметь премиальную ценность? Верно - дефицит, и не более того! Как, к слову, и биткоин, которого не хватит даже на 0,3 на каждого долларового миллионера в мире.

  hxbbgaf написав:Пытаются это делать мошенники из ФРС, которые, похоже, его и создали для своей наживы, манипулирования, чтоб отвадить покупателей от золота и в нужный момент стерилизовать лишние деньги поверивших в вечный рост финансовой пирамиды.


"Мошенники из ФРС" смогли заменить золото долларом. Я правильно понял мысль, что следующий этап - это замена доллара биткоином? Тут есть 2 вопроса - 1) зачем заменять то, что полностью контролируешь тем, что полностью не контролируешь, и 2) где в этом всем место золоту?

  hxbbgaf написав:Поэтому и пошла трескотня сначала о "цифровом золоте", а теперь, что это лучше золота.


Эмиссия биткоина уже ниже, чем годовая добыча золота к его запасам. Поэтому с позиции сохранения стоимости - да, лучше. Об удобстве хранения, логистики и монетизации вообще говорить нечего. Но вы так не тревожьтесь, золото - проверенный временем консервативный актив, который сохранит популярность. Но так называемых new money будет получать все меньше

PS: кстати, сегодня биткоин - именинник. 3 января 2009-го Сатоши Накамото запустил сеть и сгенерировал первый блок
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 січ, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:49

Пошевелите палкой кто-нибудь рипл, он там живой? :?

А если серьезно, 22 ноября сам Гарлингхаус сообщил о том, что SEC готовит иск против Ripple и раскрыл детали обвинения.

С какой целью ему нужно было заранее об этом сообщать? Похоже, как в 2017 создатель Лайткоина Чарльз Ли во время буллрана сказал, что сливает свои монеты и всем советует тоже продать.

Мутная история с XRP. Но покупать монету сейчас это считай русская рулетка с пятью патронами в шестизарядном барабане.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл, если вот сейчас на 5 центов не пойдет, то отстрелит на 10 баксов, это сказочный мир крипты, тут иначе быть не может.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:59

после того как догикоин стрельнул из-за твита порно-шлюхи, действительно начинаешь верить в рипл и па 3 и па 10
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:11

Что брать после коррекции битка?


рипл опасно?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:12

  Aviq написав:после того как догикоин стрельнул из-за твита порно-шлюхи, действительно начинаешь верить в рипл и па 3 и па 10


можно ссылку? :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:13

  proftpd66 написав:Что брать после коррекции битка?


рипл опасно?

Рипл берите. Он отстрелит, на любой малейшей положительной новости.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:14

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Что брать после коррекции битка?


рипл опасно?

Рипл берите. Он отстрелит, на любой малейшей положительной новости.


https://ru.investing.com/crypto/currencies

какой крипты в ТОП 10 нету в PayPal? Кроме, USDT.

DOT и ADA (Cardano)?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:17

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Что брать после коррекции битка?


рипл опасно?

Рипл берите. Он отстрелит, на любой малейшей положительной новости.


https://ru.investing.com/crypto/currencies

какой крипты в ТОП 10 нету в PayPal? Кроме, USDT.

DOT и ADA (Cardano)?

PayPal продает только 4 крипты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22

  proftpd66 написав:
  Aviq написав:после того как догикоин стрельнул из-за твита порно-шлюхи, действительно начинаешь верить в рипл и па 3 и па 10


можно ссылку? :)


https://twitter.com/ANGELAWHITE/status/ ... 8448204800
Aviq
 
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