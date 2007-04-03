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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55
osafly написав:
Сливайте быстрее,пока еще можно.Я подал в иск в Печерский суд против биткоина,бирж Бинанс,Битфайнекс и Битрекс!
Так-так-так, интересно ) А в чем суть претензий, если это не тайна?
PS: это ж не троллинг?
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:14
По текущей цене 33200 за биток, ежедневная добыча составляет $30 млн
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