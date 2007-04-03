RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2155215621572158

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55

  osafly написав:Сливайте быстрее,пока еще можно.Я подал в иск в Печерский суд против биткоина,бирж Бинанс,Битфайнекс и Битрекс!


Так-так-так, интересно ) А в чем суть претензий, если это не тайна?

PS: это ж не троллинг?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8972
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 3892 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По текущей цене 33200 за биток, ежедневная добыча составляет $30 млн
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9507
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:42

  Zebra написав:По текущей цене 33200 за биток, ежедневная добыча составляет $30 млн



это как? ферма за 20к$ сколько даст?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 22.12.16
Подякував: 316 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:47

  Zebra написав:Ща эфир $1000 пробьет

Пробил.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9507
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2155215621572158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7088, 7089, 7090
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70891 195664629
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 18:06
Ukrainian
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1712618
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50451
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1731)
04.01.2021 01:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.