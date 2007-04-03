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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55
osafly написав:
Сливайте быстрее,пока еще можно.Я подал в иск в Печерский суд против биткоина,бирж Бинанс,Битфайнекс и Битрекс!
Так-так-так, интересно ) А в чем суть претензий, если это не тайна?
PS: это ж не троллинг?
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:14
По текущей цене 33200 за биток, ежедневная добыча составляет $30 млн
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Zebra
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:42
Zebra написав:
По текущей цене 33200 за биток, ежедневная добыча составляет $30 млн
это как? ферма за 20к$ сколько даст?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 01:47
Zebra написав:
Ща эфир $1000 пробьет
Пробил.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 04:47
Козак-характерник написав:
Не могу, сам юзаю.
Доходность маленькая, но стабильная.
На Бинансе можно разместить тезер на депозит под 7% годовых. Безналоговых
In HODL we trust
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