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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2155215621572158

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 23:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:PS: это ж не троллинг?

По ходу он самый.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:47

  Zebra написав:Ща эфир $1000 пробьет

Пробил.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 04:47

  Козак-характерник написав:Не могу, сам юзаю. :) Доходность маленькая, но стабильная.

На Бинансе можно разместить тезер на депозит под 7% годовых. Безналоговых :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 06:12

Неуёмный оптимизм и настроения "будеттокадорожать" - верный признак того, что пик и грядущий откат уже близко.
Сейчас надо не успевших залезть в биток заманить "дешевыми" говнокойнами.
Я как хомяк-ходлер был бы счастлив здоровому росту в 1-2% в месяц. А то, что происходит сейчас - копия хайпа осени 2017 года. В ближайшие дни будет возможность относительно выгодно продать альты, купленные по дурости 2-3 года назад. Вероятно, придется продать и часть биткоина с эфиром, не хочется конечно, верю в идею и светлое будущее, но этот хайп нездоровый, как и в 2017.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:44

  osafly написав:Сливайте быстрее,пока еще можно.Я подал в иск в Печерский суд против биткоина,бирж Бинанс,Битфайнекс и Битрекс! А что такое Печерский суд-думаю никому объяснять не надо.Биткоину теперь ж....па прийдет!Истину Вам говорю!Спасайся кто может :mrgreen: :mrgreen: Рипл покажется детской сказкой :lol: Через пару недель по "пятнадцать",к марту 10К


суддя Вовк рішає ЛЮБУ задачу :)
но нада пару камазов :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С марта эфир вырос в 12 раз, а сутки рост оказался 58%.
finyr2021
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