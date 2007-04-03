По ходу он самый.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 23:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 04 січ, 2021 04:47
На Бинансе можно разместить тезер на депозит под 7% годовых. Безналоговых
In HODL we trust
Додано: Пон 04 січ, 2021 06:12
Неуёмный оптимизм и настроения "будеттокадорожать" - верный признак того, что пик и грядущий откат уже близко.
Сейчас надо не успевших залезть в биток заманить "дешевыми" говнокойнами.
Я как хомяк-ходлер был бы счастлив здоровому росту в 1-2% в месяц. А то, что происходит сейчас - копия хайпа осени 2017 года. В ближайшие дни будет возможность относительно выгодно продать альты, купленные по дурости 2-3 года назад. Вероятно, придется продать и часть биткоина с эфиром, не хочется конечно, верю в идею и светлое будущее, но этот хайп нездоровый, как и в 2017.
In HODL we trust
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:44
суддя Вовк рішає ЛЮБУ задачу
но нада пару камазов
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С марта эфир вырос в 12 раз, а сутки рост оказался 58%.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53
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