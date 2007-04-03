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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2157215821592160>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Посрабатывали ордера. Но не все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:15

  airmax78 написав:Посрабатывали ордера. Но не все.

Входи на всю котлету, бери кредит под квартиру, 100к за биток.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:17

Zebra
А что 300к уже не будет в январе? :lol:
Посмотрим на сколько цена упадет, возможно обманное падение и рост еще продолжится. Но что то я сомневаюсь.
Только альты бы не ушли на уровни 15-16 года..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:20

  Patr1ot написав:Zebra
А что 300к уже не будет в январе?

Биток будет стоить 1 трлн за штуку.
Он абсорбирует всю мировую ликвидность, энергию, будущие и ушедшие поколения, это вселенская единица создателя мира.

Те счастливчики, которые будут владеть одним битком, обретут бессмертие, смогут путешествовать во времени, пространстве, параллельных мирах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:24

Сливают аккуратно, поддрачивая... :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:25

  Patr1ot написав:Только альты бы не ушли на уровни 15-16 года..

Альты еще подрочат.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:30

  proftpd66 написав:Zebra

Мне кажется что дело не в этом .

Самый простой пример для Макса :

Был выходной в США. Банки и корпорации , могут заплатить в понедельник. Высвобождается большая часть долларов. И банки ещё могут взять под залог много денег . Они так сделали . Курс улетел, но они не закрывают позиции , так как они уже заработали .

Было два выходных , в перед НГ и в сам НГ.


ответ вот
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:31

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Посрабатывали ордера. Но не все.

Входи на всю котлету, бери кредит под квартиру, 100к за биток.

Так и будет. Без вариантов уже.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:33

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:Zebra
А что 300к уже не будет в январе?

Биток будет стоить 1 трлн за штуку.
Он абсорбирует всю мировую ликвидность, энергию, будущие и ушедшие поколения, это вселенская единица создателя мира.

Те счастливчики, которые будут владеть одним битком, обретут бессмертие, смогут путешествовать во времени, пространстве, параллельных мирах.

Вот мы то же самое писали, когда он начал расти в 2017м.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:34

Сейчас время Азии закончилось. Время европейцов. Должны еще грохнутся когда США откроется
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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