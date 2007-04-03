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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2158215921602161>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:39

Для азартных людей:

Индекс USD 89,438 -0,456 -0,51%


Индекс доллара упал БЕЗ штатов

может быть упадет еще, и биток подрастет.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:52

  Zebra написав:Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.

альтсезон или даете добро на биток по 60+ ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:54

Zebra
Лонгуешь? В какой то позиции находишься или забор?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02

  OptiX написав:Zebra
Лонгуешь? В какой то позиции находишься или забор?

Забор. Третий вылет по стопу шорта битка меня надолго на забор повесил. Нет смысла на таких движениях что-то пытаться, рулетка.

Сейчас я плотно работаю над проектом, который дает до 200% годовых на криптобиржах - высокочастотная арбитражная торговля. Тестируется бета версия.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:03

  J написав:
  Zebra написав:Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.

альтсезон или даете добро на биток по 60+ ?

Биток 60к или капитализация на уровне Apple или Amazon, у которых выручка триллионы долларов за время существования битка? Разве что на 1 день, и то, когда стаканы будут пусты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:05

  Zebra написав:Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.

Ничосибе, я целился на 1200 :)
Это он типа перезарядился и ща на х2 пойдет?
Востаннє редагувалось clientage в Пон 04 січ, 2021 15:07, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:05

Zebra
свой бот или алгоритмы для чужого ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:08

  J написав:Zebra
свой бот или алгоритмы для чужого ?

свой, нанял мини команду юных разработчиков - на крупных биржах по моим наблюдениям бывают ценовые разрывы, сообенно сейчас по времени от 20 секунд и более в сутки, это в деньгах до 1% если провернуть полностью котлету один раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%

если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку
Zebra
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