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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:39
Для азартных людей:
Индекс USD 89,438 -0,456 -0,51%
Индекс доллара упал БЕЗ штатов
может быть упадет еще, и биток подрастет.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45
Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.
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Zebra
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:52
Zebra написав:
Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.
альтсезон или даете добро на биток по 60+ ?
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J
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:54
Zebra
Лонгуешь? В какой то позиции находишься или забор?
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OptiX
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:02
OptiX написав:Zebra
Лонгуешь? В какой то позиции находишься или забор?
Забор. Третий вылет по стопу шорта битка меня надолго на забор повесил. Нет смысла на таких движениях что-то пытаться, рулетка.
Сейчас я плотно работаю над проектом, который дает до 200% годовых на криптобиржах - высокочастотная арбитражная торговля. Тестируется бета версия.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:03
J написав: Zebra написав:
Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.
альтсезон или даете добро на биток по 60+ ?
Биток 60к или капитализация на уровне Apple или Amazon, у которых выручка триллионы долларов за время существования битка? Разве что на 1 день, и то, когда стаканы будут пусты.
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Zebra
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:05
Zebra написав:
Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.
Ничосибе, я целился на 1200
Это он типа перезарядился и ща на х2 пойдет?
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 04 січ, 2021 15:07, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:05
Zebra
свой бот или алгоритмы для чужого ?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:08
J написав:Zebra
свой бот или алгоритмы для чужого ?
свой, нанял мини команду юных разработчиков - на крупных биржах по моим наблюдениям бывают ценовые разрывы, сообенно сейчас по времени от 20 секунд и более в сутки, это в деньгах до 1% если провернуть полностью котлету один раз.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:16
К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%
если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку
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