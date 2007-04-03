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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 15:22
эти боты давно уже есть,
поэтому и цены на разных биржах примерно одинаковые стали
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J
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:23
clientage написав: Zebra написав:
Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.
Ничосибе, я целился на 1200
Это он типа перезарядился и ща на х2 пойдет?
Не было еще глобальной коррекции в паре ETH/BTC - а там как минимум 0.05-0.06 еще ждет
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Zebra
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:24
Zebra написав:
К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%
если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку
Но тогда нужно держать осязаемые депо на 2..3..10 биржах
Т.к. быстро перегнать не выйдет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:25
J написав:
эти боты давно уже есть,
поэтому и цены на разных биржах примерно одинаковые стали
Боты есть, но ценовые разрывы все равно бывают, а достаточно одного ценового разрыва на 1 секунду в сутки на 1% на ликвидных биржах, чтоб прокрутить целую котлету и получается профит 1%
На Полониксе вообще было проскальзывание 27970, это разница с битфинексом 2%
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Zebra
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Додано: Пон 04 січ, 2021 15:28
clientage написав: Zebra написав:
К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%
если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку
Но тогда нужно держать осязаемые депо на 2..3..10 биржах
Т.к. быстро перегнать не выйдет
В том и задумка, чтоб держать на 2-4 биржах котлеты.
Сейчас идет бетатестирование и на таких сильных движениях бот даже в том сыром виде, который мне делают, показывает хорошие результаты - иногда 2% в день к сумме котлет, но чаще 0.2%-0.5%
Понятное дело, что когда все устаканится, таких результатов не будет, но на криптобиржах постоянно какие то штили.
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Zebra
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