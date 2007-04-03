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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2158215921602161

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:22

эти боты давно уже есть,
поэтому и цены на разных биржах примерно одинаковые стали
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:23

  clientage написав:
  Zebra написав:Эфир наверное на 2000+ метит. Может даже 2500.

Ничосибе, я целился на 1200 :)
Это он типа перезарядился и ща на х2 пойдет?

Не было еще глобальной коррекции в паре ETH/BTC - а там как минимум 0.05-0.06 еще ждет
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:24

  Zebra написав:К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%

если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку

Но тогда нужно держать осязаемые депо на 2..3..10 биржах :wink:
Т.к. быстро перегнать не выйдет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:25

  J написав:эти боты давно уже есть,
поэтому и цены на разных биржах примерно одинаковые стали

Боты есть, но ценовые разрывы все равно бывают, а достаточно одного ценового разрыва на 1 секунду в сутки на 1% на ликвидных биржах, чтоб прокрутить целую котлету и получается профит 1%

На Полониксе вообще было проскальзывание 27970, это разница с битфинексом 2%
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:28

  clientage написав:
  Zebra написав:К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%

если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку

Но тогда нужно держать осязаемые депо на 2..3..10 биржах :wink:
Т.к. быстро перегнать не выйдет

В том и задумка, чтоб держать на 2-4 биржах котлеты.
Сейчас идет бетатестирование и на таких сильных движениях бот даже в том сыром виде, который мне делают, показывает хорошие результаты - иногда 2% в день к сумме котлет, но чаще 0.2%-0.5%

Понятное дело, что когда все устаканится, таких результатов не будет, но на криптобиржах постоянно какие то штили.
Zebra
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