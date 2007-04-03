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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:33
Ruslan2453 написав: Zebra написав:
К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%
если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку
На Bybit было 27744,я там торгую.
Там написано, что у них оборот 303 тысяч битков в сутки - это $9 трлн.
Бегите оттуда.
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Zebra
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:37
Zebra написав:
Там написано, что у них оборот 303 тысяч битков в сутки - это $9 трлн.
Бегите оттуда.
они там с нулевой комиссией торгуют
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J
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:39
J написав: Zebra написав:
Там написано, что у них оборот 303 тысяч битков в сутки - это $9 трлн.
Бегите оттуда.
они там с нулевой комиссией торгуют
На многих ликвидных биржах нулевая комиссия если большие объемы торгов у трейдеров, но нигде триллионов долларов я что-то не наблюдаю.
Если внутрисистемы прогнать показательно биткоин 1 миллион раз, то конечно, можно и гуглилионы объема торгов нарисовать.
Потом такие врунишки устраивают неожиданный exit-скам, как владельцы livecoin когда достаточная масса лохов насобирается.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:09
на банане за 10 минут ликвидировало лонгов на 190 млн, надеюсь они хоть успели произнести крекс-фекс-пекс.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:23
Козак-характерник написав:
Альты еще подрочат.
Я-Я-Я...Натю-рлих.О майн Гот!!!
Главное-чтоб они не кончили преждевременно....
рост свой
кратковременный
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:43
Zebra написав:
Бегите оттуда.
А что Вы скажете о биржах LIQUID и HOTBIT?
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