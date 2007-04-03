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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2159216021612162

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:33

  Ruslan2453 написав:
  Zebra написав:К примеру на споте бинанса нижняя точка падения биткоина была 28130, а на битфинекс 28540, это 1.5%

если есть бот который будет ловить такие ценовые разрывы (на бинансе покупать, на битфинексе одновременно продавать), то можно озолотиться и торговать не нужно в угадайку


На Bybit было 27744,я там торгую.

Там написано, что у них оборот 303 тысяч битков в сутки - это $9 трлн.
Бегите оттуда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:37

  Zebra написав:Там написано, что у них оборот 303 тысяч битков в сутки - это $9 трлн.
Бегите оттуда.

они там с нулевой комиссией торгуют
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:39

  J написав:
  Zebra написав:Там написано, что у них оборот 303 тысяч битков в сутки - это $9 трлн.
Бегите оттуда.

они там с нулевой комиссией торгуют

На многих ликвидных биржах нулевая комиссия если большие объемы торгов у трейдеров, но нигде триллионов долларов я что-то не наблюдаю.
Если внутрисистемы прогнать показательно биткоин 1 миллион раз, то конечно, можно и гуглилионы объема торгов нарисовать.
Потом такие врунишки устраивают неожиданный exit-скам, как владельцы livecoin когда достаточная масса лохов насобирается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:09

на банане за 10 минут ликвидировало лонгов на 190 млн, надеюсь они хоть успели произнести крекс-фекс-пекс.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:23

  Козак-характерник написав:Альты еще подрочат.


Я-Я-Я...Натю-рлих.О майн Гот!!! :D
Главное-чтоб они не кончили преждевременно.... :lol: рост свой :mrgreen: кратковременный
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:43

  Zebra написав:Бегите оттуда.
А что Вы скажете о биржах LIQUID и HOTBIT?
Dr_English
 
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