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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2160216121622163

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:31

The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:03

  Dr_English написав:airmax78 И Mt.Gox, и Cryptopia считались проверенными биржами до момента их краха.

То были времена Дикого Запада. Тогда в принципе ни одна биржа не могла считаться проверенной.
airmax78
 
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