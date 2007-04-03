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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:31
The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:03
Dr_English написав:airmax78
И Mt.Gox, и Cryptopia считались проверенными биржами до момента их краха.
То были времена Дикого Запада. Тогда в принципе ни одна биржа не могла считаться проверенной.
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