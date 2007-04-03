RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2161216221632164>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:31

The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара
Aviq
 
Повідомлень: 39
З нами з: 03.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:03

  Dr_English написав:airmax78 И Mt.Gox, и Cryptopia считались проверенными биржами до момента их краха.

То были времена Дикого Запада. Тогда в принципе ни одна биржа не могла считаться проверенной.
airmax78
 
Повідомлень: 37157
З нами з: 25.10.12
Подякував: 895 раз.
Подякували: 4452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:53

  Aviq написав:The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара

>В предыдущем сообщении некорректно указывалось, что SDF начнет деятельность в Украине в январе 2021 года. В Министерстве цифровой трансформации позднее уточнили, что это будет в августе 2021 года. Приносим извинения за неточность.
spacemachine
 
Повідомлень: 66
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:46

мда... за 1 добу, яка гігантська дельта!

24h Low
27973.97952274 USDT

24h High
33150.00000000 USDT
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10501
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:53

  spacemachine написав:
  Aviq написав:The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара

>В предыдущем сообщении некорректно указывалось, что SDF начнет деятельность в Украине в январе 2021 года. В Министерстве цифровой трансформации позднее уточнили, что это будет в августе 2021 года. Приносим извинения за неточность.

Это чудесно. Чем больше будут в мире бороться с наличкой, тем дороже будет золото и биткоин. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 978
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:19

Стрижка широким лезвием

  greenozon написав:мда... за 1 добу, яка гігантська дельта!

24h Low
27973.97952274 USDT

24h High
33150.00000000 USDT

Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28975
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:24

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:мда... за 1 добу, яка гігантська дельта!

24h Low
27973.97952274 USDT

24h High
33150.00000000 USDT

Криптовалюты , рынок криптовалют


і яка тактика, шановний крипто-КХ! :roll:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10501
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:03

  greenozon написав:і яка тактика, шановний крипто-КХ! :roll:

Мати власну торгову стратегію, передбачати будь які небезпеки. Робити хедж, не використовувати більше 1% депозита.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28975
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

народ,а чим краще користуватися для EOS? ,бо на інфініті і курс і комісії?
Хто бавиться цим?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:05

биток дохлая кошла, сейчас обвалится .
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4071
З нами з: 22.12.16
Подякував: 316 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2161216221632164>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7093, 7094, 7095
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70948 195700998
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 14:17
сірий
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7351 1713755
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:56
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50458
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28217)
05.01.2021 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.