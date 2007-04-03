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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:31
The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара
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Aviq
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:03
Dr_English написав:airmax78
И Mt.Gox, и Cryptopia считались проверенными биржами до момента их краха.
То были времена Дикого Запада. Тогда в принципе ни одна биржа не могла считаться проверенной.
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airmax78
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:53
Aviq написав:
The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара
>В предыдущем сообщении некорректно указывалось, что SDF начнет деятельность в Украине в январе 2021 года. В Министерстве цифровой трансформации позднее уточнили, что это будет в августе 2021 года. Приносим извинения за неточность.
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spacemachine
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Додано: Вів 05 січ, 2021 08:46
мда... за 1 добу, яка гігантська дельта!
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greenozon
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:53
spacemachine написав: Aviq написав:
The Stellar Development Foundation's work with Ukraine's government to digitize the hryvnia will officially launch this month.
Великой Украины хватило аж на 15% пампа стелара
>В предыдущем сообщении некорректно указывалось, что SDF начнет деятельность в Украине в январе 2021 года. В Министерстве цифровой трансформации позднее уточнили, что это будет в августе 2021 года. Приносим извинения за неточность.
Это чудесно. Чем больше будут в мире бороться с наличкой, тем дороже будет золото и биткоин.
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:19
Криптовалюты , рынок криптовалют
greenozon написав:
мда... за 1 добу, яка гігантська дельта!
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24h High
33150.00000000 USDT
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Козак-характерник
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:24
Козак-характерник написав:
Криптовалюты , рынок криптовалют
greenozon написав:
мда... за 1 добу, яка гігантська дельта!
24h Low
27973.97952274 USDT
24h High
33150.00000000 USDT
і яка тактика, шановний крипто-КХ!
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greenozon
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:03
greenozon написав:
і яка тактика, шановний крипто-КХ!
Мати власну торгову стратегію, передбачати будь які небезпеки. Робити хедж, не використовувати більше 1% депозита.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:52
народ,а чим краще користуватися для EOS? ,бо на інфініті і курс і комісії?
Хто бавиться цим?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:05
биток дохлая кошла, сейчас обвалится .
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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