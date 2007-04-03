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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
proftpd66 написав:
биток дохлая кошла, сейчас обвалится .
Биток всьо. Стремительным домкратом под плинтус. Наступает время карбо.
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