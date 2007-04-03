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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2161216221632164

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

  proftpd66 написав:биток дохлая кошла, сейчас обвалится .

Биток всьо. Стремительным домкратом под плинтус. Наступает время карбо.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:не використовувати більше 1% депозита

Вот как это понимать? К примеру депозит 1000 баксов. И что только 10 из них торговать?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:21

  proftpd66 написав:биток дохлая кошла, сейчас обвалится .

Так и по-барабану как-то, дешевле 100к нет резона продавать. Если чего то не то будет с мировыми финансами, биток улетит в космос, т.к. золота на всех не хватит.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:59

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greenozon
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