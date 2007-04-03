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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
proftpd66 написав:
биток дохлая кошла, сейчас обвалится .
Биток всьо. Стремительным домкратом под плинтус. Наступает время карбо.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:16
Козак-характерник написав:
не використовувати більше 1% депозита
Вот как это понимать? К примеру депозит 1000 баксов. И что только 10 из них торговать?
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Витаха
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:21
proftpd66 написав:
биток дохлая кошла, сейчас обвалится .
Так и по-барабану как-то, дешевле 100к нет резона продавать. Если чего то не то будет с мировыми финансами, биток улетит в космос, т.к. золота на всех не хватит.
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:59
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:41
Витаха написав: Козак-характерник написав:
не використовувати більше 1% депозита
Вот как это понимать? К примеру депозит 1000 баксов. И что только 10 из них торговать?
не слухайте блаженного, про хедж і діверсифікацію , він з науково популярної літератури тут пів року тому копіював) знову почалось...
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:58
Сейчас биток должен пройти испытание добычей $30 млн в день. Смогут ли хомячки (институционалы) на постоянной основе столько денег в него заносить.
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Zebra
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:13
Zebra написав:
Сейчас биток должен пройти испытание добычей $30 млн в день. Смогут ли хомячки (институционалы) на постоянной основе столько денег в него заносить.
На продажу выходит не весь биток. Многие майнеры стали тру холдерами.
Особенно после того как пэйпал стал барыжить битком. Это ведь масс адопшн, о котором так долго мечтали.
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:16
Zebra написав:
Сейчас биток должен пройти испытание добычей $30 млн в день. Смогут ли хомячки (институционалы) на постоянной основе столько денег в него заносить.
А хотят ли сейчас майнеры продавать все, что добывают? Ведь себестоимость позволяет им продавать лишь половину, а прибыль фиксировать не в долларах, а в биткоинах.
Так что не факт, не факт, что сумма выкупа эмиссии составляет 30 млн. Скорее 20 млн - т.е. продают на покрытие расходов плюс 20-25% профита. А остальное - крысят в расчете на "иксы". ИМХО
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zРадио
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:18
zРадио написав: Zebra написав:
Сейчас биток должен пройти испытание добычей $30 млн в день. Смогут ли хомячки (институционалы) на постоянной основе столько денег в него заносить.
А хотят ли сейчас майнеры продавать все, что добывают? Ведь себестоимость позволяет им продавать лишь половину, а прибыль фиксировать не в долларах, а в биткоинах.
Так что не факт, не факт, что сумма выкупа эмиссии составляет 30 млн. Скорее 20 млн - т.е. продают на покрытие расходов плюс 20-25%. А остальное - крысят. ИМХО
Да, на розетку уходит сейчас пятая часть где-то.
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:24
EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.
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Zebra
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