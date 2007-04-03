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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25
zРадио написав:
Так что не факт, не факт, что сумма выкупа эмиссии составляет 30 млн. Скорее 20 млн - т.е. продают на покрытие расходов плюс 20-25% профита. А остальное - крысят в расчете на "иксы". ИМХО
Все возможно, но рано или поздно биток уйдет на рынок. Не хотят лить по 30+, будут продавать потом по 15
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Zebra
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:28
Zebra написав:
EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.
Не тратьте деньги на всякие POS-монеты, тратьте на POW и помогайте зарабатывать украинцам. :)
А то остановят атомные станции насовсем. :)
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andrein
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:34
andrein написав: Zebra написав:
EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.
Не тратьте деньги на всякие POS-монеты, тратьте на POW и помогайте зарабатывать украинцам.
А то остановят атомные станции насовсем.
Пока присматриваюсь. Уж сильно монету втоптали. Все уже стрельнуло. Остались считанные монеты, которые не пампили.
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Zebra
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:42
Я считаю , что не нужно людям столько криптошлака. Биток, эфир и монеро - все остальное трэш.
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andrein
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