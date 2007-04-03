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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2162216321642165

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:25

  zРадио написав:Так что не факт, не факт, что сумма выкупа эмиссии составляет 30 млн. Скорее 20 млн - т.е. продают на покрытие расходов плюс 20-25% профита. А остальное - крысят в расчете на "иксы". ИМХО

Все возможно, но рано или поздно биток уйдет на рынок. Не хотят лить по 30+, будут продавать потом по 15
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:28

  Zebra написав:EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.

Не тратьте деньги на всякие POS-монеты, тратьте на POW и помогайте зарабатывать украинцам. :)
А то остановят атомные станции насовсем. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:34

  andrein написав:
  Zebra написав:EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.

Не тратьте деньги на всякие POS-монеты, тратьте на POW и помогайте зарабатывать украинцам. :)
А то остановят атомные станции насовсем. :)

Пока присматриваюсь. Уж сильно монету втоптали. Все уже стрельнуло. Остались считанные монеты, которые не пампили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:42

Я считаю , что не нужно людям столько криптошлака. Биток, эфир и монеро - все остальное трэш.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:15

Похоже, что пэйпал хомяки всё-таки сожрали манипульский биток. Теперь медведям может помочь только Сатоши Накомото. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:11

Сингапурский хедж фонд 4 января выкупил биткоинов на 1.3 млрд $, кто-то еще верит в коррекцию биточка в ближайшее время?
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:27

  Aviq написав:Сингапурский хедж фонд 4 января выкупил биткоинов на 1.3 млрд $, кто-то еще верит в коррекцию биточка в ближайшее время?


сейчас индекс доллара упал
https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index

по этому всё растет.

куда пойдет капитал после коррекции битка?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:30

Пауэлл: (Глава ФРС) "мы даже не печатаем деньги.... просто генерируем их в компьютере.." До эпического финала ещё не рано..
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:31

  Aviq написав:Сингапурский хедж фонд 4 января выкупил биткоинов на 1.3 млрд $, кто-то еще верит в коррекцию биточка в ближайшее время?

Cool, ещё бы амер. Пенс. Фонды хотя бы на 5% зашли бы в биток.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:33

  proftpd66 написав:Пауэлл: (Глава ФРС) "мы даже не печатаем деньги.... просто генерируем их в компьютере.."

Самый энергоэфективный майнинг в мире. :)
andrein
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