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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2163216421652166

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:01

Цена Karbo (KRB)
$0.064751
8.28%

0.00000191 BTC

0.00005907 ETH
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:09

33.608,0 +1975,0 +6,24%

всё?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, комрады, где теперь ставить ведра? Очевидно, что ниже 30К уже никому ничего не обломится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:52

  airmax78 написав:Ну что, комрады, где теперь ставить ведра? Очевидно, что ниже 30К уже никому ничего не обломится.


давай поспорим на 50$ что до конце февраля будет ниже 30к?

что имеешь ввиду ниже 30?

  Faceless написав:Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 1 копійки
ІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 19 копійок
ІІІ місце - proftpd66 з похибкою трохи менше 24 копійок

Переможець за абсолютним рейтингом за четвертий квартал 2020 - proftpd66 з середньою похибкою 19.78 копійки.
ІІ місце - clientage з похибкою трохи менше 26 копійок
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи менше 27 копійок і перемогами у трьох етапах

Медаль для proftpd66 буде найближчим часом.



Зображення
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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