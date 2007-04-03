airmax78 написав:Ну что, комрады, где теперь ставить ведра? Очевидно, что ниже 30К уже никому ничего не обломится.
давай поспорим на 50$ что до конце февраля будет ниже 30к?
что имеешь ввиду ниже 30?
Faceless написав:
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу: І місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 1 копійки ІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 19 копійок ІІІ місце - proftpd66 з похибкою трохи менше 24 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за четвертий квартал 2020 - proftpd66 з середньою похибкою 19.78 копійки. ІІ місце - clientage з похибкою трохи менше 26 копійок ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи менше 27 копійок і перемогами у трьох етапах
Медаль для proftpd66 буде найближчим часом.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.