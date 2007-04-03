Цена Karbo (KRB)
$0.064751
8.28%
0.00000191 BTC
0.00005907 ETH
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:01
Цена Karbo (KRB)
$0.064751
8.28%
0.00000191 BTC
0.00005907 ETH
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:09
33.608,0 +1975,0 +6,24%
всё?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что, комрады, где теперь ставить ведра? Очевидно, что ниже 30К уже никому ничего не обломится.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:52
давай поспорим на 50$ что до конце февраля будет ниже 30к?
что имеешь ввиду ниже 30?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Сер 06 січ, 2021 00:43
офігЄТь
біток і ефір +10% за день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:30
Скоро начнут вскрываться организаторы пирамиды, есть подозрение, что там трампон в сговоре с некоторыми ФРСниками.
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:33
hxbbgaf Заговор рептилоидов. Хотят надурить землян и скупить все за цифровые коды.
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:40
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вчора ефір прикупив,так на дрібні витрати...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Сер 06 січ, 2021 02:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Чисто наблюдения за все время пребывания на ветке:
10к биток - нах никому не нужен, хотят скидочки, кто по 7к, кто по 8к, а кто и 5к
биток 30к+ - все его хотят, кусают локти, буит по 100к+ нада брать на откатах
эфир тоже самое
|