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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 03:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
точно так же, когда будет падать, не будет никому нужен и все будут сливать купленое по 30+ где то на 20ке
Додано: Сер 06 січ, 2021 06:54
если на рынке появились киты в виде фондов и институционалов, которые откупают все проливы битка, и имеют капу, которая значительно больше, чем у "старых" китов, то предполагаю, что из битка они их выжмут. значит логично предположить, что старые киты аутсайдеры перейдут на альты.
Додано: Сер 06 січ, 2021 07:06
У Вас же чутье, Зебра. Удивительно, что Вы не чувствуете, что что-то кардинально изменилось.
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