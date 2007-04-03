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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2164216521662167

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 03:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

точно так же, когда будет падать, не будет никому нужен и все будут сливать купленое по 30+ где то на 20ке
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 06:54

если на рынке появились киты в виде фондов и институционалов, которые откупают все проливы битка, и имеют капу, которая значительно больше, чем у "старых" китов, то предполагаю, что из битка они их выжмут. значит логично предположить, что старые киты аутсайдеры перейдут на альты.
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 07:06

  Zebra написав:Чисто наблюдения за все время пребывания на ветке:

10к биток - нах никому не нужен, хотят скидочки, кто по 7к, кто по 8к, а кто и 5к

биток 30к+ - все его хотят, кусают локти, буит по 100к+ нада брать на откатах

эфир тоже самое

У Вас же чутье, Зебра. Удивительно, что Вы не чувствуете, что что-то кардинально изменилось.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:34

Как стать самым большим неудачником года?
Сделать ставку на XRP и EOS..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:22

Patr1ot
я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного).
"Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:37

Комса за вывод с Найсхэш 5 $. Желающие слиться - Думай-те. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:58

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:hxbbgaf Заговор рептилоидов. Хотят надурить землян и скупить все за цифровые коды.

Все проще, хотят отвадить от покупок чего-то реального, чтоб оттянуть инфляцию, заодно и самим нажиться на пирамиде (а не успеют и некому будет напарить, неважно, не свои же вкладывали, а с печатного станка) и стерилизовать лишние деньги.

Так и есть. Но видимо там уже так подгорает, что и короновирус-ужас даже уже понадобился для торможения.
andrein
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