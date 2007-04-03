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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 03:56
точно так же, когда будет падать, не будет никому нужен и все будут сливать купленое по 30+ где то на 20ке
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DmitryK
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Додано: Сер 06 січ, 2021 06:54
если на рынке появились киты в виде фондов и институционалов, которые откупают все проливы битка, и имеют капу, которая значительно больше, чем у "старых" китов, то предполагаю, что из битка они их выжмут. значит логично предположить, что старые киты аутсайдеры перейдут на альты.
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spacemachine
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Додано: Сер 06 січ, 2021 07:06
Zebra написав:
Чисто наблюдения за все время пребывания на ветке:
10к биток - нах никому не нужен, хотят скидочки, кто по 7к, кто по 8к, а кто и 5к
биток 30к+ - все его хотят, кусают локти, буит по 100к+ нада брать на откатах
эфир тоже самое
У Вас же чутье, Зебра. Удивительно, что Вы не чувствуете, что что-то кардинально изменилось.
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airmax78
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Додано: Сер 06 січ, 2021 08:34
Как стать самым большим неудачником года?
Сделать ставку на XRP и EOS..
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Patr1ot
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:22
Patr1ot
я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного).
"Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
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commintatorshik
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:58
hxbbgaf написав: airmax78 написав:hxbbgaf
Заговор рептилоидов. Хотят надурить землян и скупить все за цифровые коды.
Все проще, хотят отвадить от покупок чего-то реального, чтоб оттянуть инфляцию, заодно и самим нажиться на пирамиде (а не успеют и некому будет напарить, неважно, не свои же вкладывали, а с печатного станка) и стерилизовать лишние деньги.
Так и есть. Но видимо там уже так подгорает, что и короновирус-ужас даже уже понадобился для торможения.
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andrein
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:07
andrein написав: hxbbgaf написав: airmax78 написав:hxbbgaf
Заговор рептилоидов. Хотят надурить землян и скупить все за цифровые коды.
Все проще, хотят отвадить от покупок чего-то реального, чтоб оттянуть инфляцию, заодно и самим нажиться на пирамиде (а не успеют и некому будет напарить, неважно, не свои же вкладывали, а с печатного станка) и стерилизовать лишние деньги.
Так и есть. Но видимо там уже так подгорает, что и короновирус-ужас даже уже понадобился для торможения.
Создали вирус, чтоб на него все списать и еще триллионов напечатать и раздеребанить. Мир должен прекратить покупать доллары и работать за доллар - он стал токсичен. Ноги растут из ФРС. Американцы проср..ли и прожрали все на 3 поколения вперед, а расхлебывает весь мир.
И да, какие там институционалы скупают эту криптопирамиду, так они вам и скажут. Если с каждого утюга трещат, что они скупают, значит, они сейчас продают.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 06 січ, 2021 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:08
Витаха написав: Козак-характерник написав:
не використовувати більше 1% депозита
Вот как это понимать? К примеру депозит 1000 баксов. И что только 10 из них торговать?
Я торгую на фьючерсах с уровнем кредитного плеча *10. Т.е прибыль будет идти со 100 баксов. Если на споте торгуете, то да, 10 баксов торговать.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:32
commintatorshik написав:Patr1ot
я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного).
"Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
Да ладно, я по 3$ брал, как настоящий хомячелло ) Потом правда усреднился до 1,5$. Единственный плюс, на ошибках учишься
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Patr1ot
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