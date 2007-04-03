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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:11
Минфин США, а точнее, Управление контролера денежного обращения или OCC, разрешило использование ПУБЛИЧНЫХ блокчейнов (например ETHEREUM) и стейблкоинов (например $USDC) банками, как системой SWIFT, ACH и FEDWire.
Теперь национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации могут использовать публичные блокчейны и стейблкоины для расчетов от имени клиентов. Кроме того, американские банки теперь смогут и выпускать собственные стейблкоины. Таким образом, публичные блокчейны приравниваются к системе SWIFT, сети переводов FedWire и другим.
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andrein
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:23
Patr1ot написав: commintatorshik написав:Patr1ot
я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного).
"Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
Да ладно, я по 3$ брал, как настоящий хомячелло ) Потом правда усреднился до 1,5$. Единственный плюс, на ошибках учишься
В этом-то и заелючается 6лядство хриплого. Я начал набирать позицию когда он упал более чем на 70%. Я решил, ну вот, полная коррекция состоялась, можно смело брать. А он взял и еще на 80% упал. Я усреднился, но понял, что это 6лядский скам. Поэтому при первой же возможности вышел. Считаю 0.69 за это гoвно - подарком судьбы.
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airmax78
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